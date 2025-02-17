沙比奪威爾斯冠軍迎生涯第24冠　約定香港見

「小丑」沙比周日在威爾斯桌球公開賽再現本色，以9比6戰勝麥佳亞，生涯第二次贏得此項錦標，並迎來個人第24個排名賽冠軍。

這場決戰鬥得相當激烈，一度打3比3、4比4及6比6平手，沙比全場打出6cue60+，並分別在第7局及第14局轟出兩桿「破百」的116度及128度，最終成功袋走10萬英鎊的冠軍獎金。沙比的世界排名亦會上升至第3，僅落後卓林普及奇倫威爾森。

41歲的沙比今個賽季表現相當出色，9月贏得英國公開賽，而早前亦奪得了今屆冠軍聯賽，這是他自2020-21賽季以來，首次在單季贏得三個冠軍，沙比在今季餘下日子還有機會提升戰績，當然4月的世錦賽都是這位萊斯特球手的目標之一。

沙比早年曾走入「黑暗世界」，因妻子患病及自己患上抑鬱，在桌球事業跌入低谷，去季更一度考慮退役，幸而他能走出陰霾再現鋒芒。這個威爾斯賽冠軍是他生涯第24個排名賽錦標，追平了澳洲羅拔臣的紀錄，並列排名賽冠軍總數榜第7位，目前擁有最多排名賽冠軍的仍是奧蘇里雲的41個，而次位是「桌球皇帝」亨特利（36個），跟住順序為希堅斯（31個）、卓林普(30個)、戴維斯(28個)及威廉斯(26個)。

至於獲得亞軍的麥佳亞，這也是他自2020年後首個排名賽決賽，但錯過了生涯第6個排名賽錦標；不過，這位43歲的蘇格蘭名將可袋走45000英鎊的獎金，並在世界排名升上23位，將可入圍下月在香港舉行的世界格蘭披治賽最後32強。

香港舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，已訂於3月4至9日在啟德體育園啟德體藝館上演；世界排名前32名球手將可參與。