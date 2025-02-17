又係你！安東尼連續3場入波 再膺MVP

巴西球星安東尼馬菲奧斯，冬季轉會窗由曼聯外借貝迪斯後「重新做人」，表現脫胎換骨，周一(17日)凌晨西甲1射1傳，帶領貝迪斯主場3比0大勝皇家蘇斯達。安東尼連續3場賽事入波，喺西甲踢3場都獲選最佳球員，踢到識飛！

皇家蘇斯達今場20分鐘有蘇比迪亞食紅牌，打多個嘅貝迪斯控制大局，但盧施素33分鐘12碼宴客，半場踢成0比0。51分鐘安東尼表演精彩窩利射門，為貝迪斯打破僵局，馬克洛卡64分鐘再入1球，呢位中場69分鐘接應安東尼傳送再入1球，助貝迪斯大勝3比0。

安東尼加盟貝迪斯後，踢4場比賽交出3個入波同1次助攻，當中3場西甲全部獲選為MVP。安東尼賽後表示：「我為今仗表現開心，『開心』係好重要，我喺貝迪斯好舒服，其他好事情就會自然發生，好開心我嘅入波幫助到球隊。」

貝迪斯教練比歷連尼賽後就話：「我經常強調球隊係一個整體運作，但係球員嘅個人質素可以決定比賽，安東尼踢得好好又有入波，佢今場入呢球波仲好高難度添！贏3比0係好重要，喺得失球差上幫到好多。」貝迪斯目前排第8，有機會爭逐歐洲賽資格。