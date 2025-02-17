外流港將　重返港隊踢友賽　曾柏同：會把握機會

香港女子足球代表隊周三（19日）將前往土耳其安塔利亞，出戰「Pink Ladies Youth」國際賽，當中外流港將曾柏同繼前年亞運後，重返港隊大軍。這名近日獲官宣轉投另一支加拿大半職業球隊伯納比（Burnaby FC）的中場，接受東網記者訪問時稱赴加發展後，要代表港隊上陣並非易事，自己賽前相當期待，會好好把握今次機會。

曾效力大埔的港腳曾柏同，早於2023年已離港赴加拿大讀書兼踢波，期間除一直替道格拉斯學院（Douglas College）出戰大學聯賽，又曾在暑假期間效力League 1半職業球隊TSS Rovers FC、Edmonton Angels Scottish SC，體驗當地足球文化。值得一提，「柏同」日前更獲League 1勁旅伯納比（Burnaby FC）官宣加盟，她在受訪時證實了這個消息：「學校季度在全國賽後便結束，多數球員都要自己尋找球會參加比賽。伯納比上季在聯賽取得第二名，自己欣賞它們的風格和踢法，今次對我來說是一個挑戰，希望能夠向不同隊友學習。」

今年大學賽季早已完結，但「柏同」透露自去年11月起，自己一直參與當地地區聯賽（North Shore Girls Soccer Club），直言不太擔心狀態問題：「8至10月我在校隊比賽，之後便加入了NSGSC，感覺自己的狀態不錯。期間踢了8場比賽，取得4個入球，也有助攻，我在進攻上參與更多，亦越來越有信心，只是在身體對抗上仍要繼續努力。」

為備戰「Pink Ladies Youth」國際賽，「柏同」上周未經已由加拿大返港，對於有望繼前年亞運後，再次代表港隊上陣，她表示相當期待：「在外國踢球後，再次代表港隊變得更加不易，恰好學校放假，所以可以回香港與大隊訓練，然後一起前往土耳其。感激能有這個機會再次為香港出戰，我會好好把握！」