全明星賽奧尼爾隊奪冠　史堤芬居里當選MVP

NBA全明星賽周日壓軸上演，即使湖人球星勒邦占士陣前宣布不登場，但仍無阻奧尼爾隊的威力，在決戰以41比25大勝巴克利隊奪冠，而史堤芬居里榮膺今屆全明星賽MVP。

今屆賽事特別改制，以增加比賽的精彩度，採取了4隊爭錦標，而三支全明星賽之外，加上新秀賽冠軍隊；奧尼爾隊與巴克利隊分別以42比35及41比32擊敗新秀隊及史密夫隊晉級決賽。

奧尼爾隊在決賽憑着達頓及史堤芬居里的配合，加上杜蘭特、占士夏登及列拿特以首發出擊，開賽已打出一輪11比0的攻勢，將戰局控制，其後巴克利隊雖然憑快攻追近至15比23的距離，但最終奧尼爾隊憑着史堤芬居里的「三分雨」及達頓的進攻，最終輕鬆取勝。

史堤芬居里今仗攻入12分及4個籃板，賽後當選最有價值球員，這是他自2022年後第二度榮膺MVP，同時他也成為NBA史上第10位在全明星正賽攻入超過200分的球手。不過，MVP當選得主賽後惹來不少批評，有球迷為決賽攻入全場最高15分的達頓抱不平，他率奧尼爾隊連贏兩場奪標，在首場對新秀隊4投3中得到6分2籃板，繼而決賽更有7投6中獲得15分4籃板2助攻，最後時刻更爆扣終結比賽，卻無緣生涯第2次獲全明星MVP。