世界格蘭披治大師賽籤表出爐　奧蘇首圈即對中國天才

下月在啟德體育園上演的世界格蘭披治桌球大師賽，已落實對賽籤表，首圈已有多場焦點對戰，包括擁有41項排名賽冠軍的奧蘇里雲，他將戰中國天才新星斯佳輝，以展開衞冕之路。

WST(世界桌球巡迴賽)跟據世界排名，周一（17日）已落實了參賽的32位球手，並進行了抽籤，首圈已有多場話題戰，今季因傷病多次退賽的奧蘇里雲將是焦點之一，而首場即面對斯佳輝令人期待，而「世一」卓林普將與排名32位的韋遜碰頭，應屆世界冠軍奇倫威爾森就會對住沙特。

至於「魔術師」梅菲首圈即碰上剛奪威爾斯公開賽亞軍的麥佳亞，預計會相當精彩，「巫師」希堅斯則與「機長」卡特對撼，而3屆世界冠軍威廉斯則面對2015年世錦賽冠軍冰咸，將有一番惡鬥。

今屆世界格蘭披治大師賽首次搬離英國，並在香港新落成的啟德體育園的啟德體藝館上演，這也是香港35年來首次舉辦桌球職業排名賽；比賽已訂於3月4至9日舉行，總獎金更是紀錄性的70萬英鎊，冠軍球手可袋走18萬英鎊，中國也有9人入圍，當中包括丁俊暉，首圈將面對最近轟出147的徐思。

32強對戰：

卓林普 VS 韋遜

利素禾斯基 VS 張安達

斯佳輝 VS 奧蘇里雲

丁俊暉 VS 徐思

威廉斯 VS 冰咸

吳宜澤 VS 龐俊旭

麥克艾倫 VS 占美羅拔臣

沙比 VS 派治

肖國棟 VS 鍾斯

雷佩凡 VS 施索亞

域連 VS 基拔

羅拔臣 VS 袁思俊

鶴健士 VS 霍特

梅菲 VS 麥佳亞

希堅斯 VS 卡特

奇倫威爾森 VS 沙特