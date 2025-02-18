荷蘭血統信得過　利物浦想簽胡積臣做VVD接班人

利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)將於今夏約滿，但仍然未續約，加上已屆33歲，會方需要為呢位老將搵接班人。根據《anfieldwatch》爆料，紅軍睇中般尼茅夫嘅19歲新星甸恩胡積臣，呢位天才中堅今季結束後，合約將觸發買斷條款，利物浦只需用5,000萬鎊(約4.9億港元)就可以收購到佢。

甸恩胡積臣喺荷蘭出世，4年前加入祖雲達斯青年軍，上季被外借去羅馬，今季以1,500萬歐元(約1.2億港元)轉會費加盟般尼茅夫。呢位身高1米95嘅高大守將制空力強，防守穩健之餘，獲得角球或罰球時，具備高空轟炸能力，佢今季英超上陣18場有2個入波，加上傳控技術不俗，甚有華基爾雲迪積克影子，因而吸引紅軍主帥施洛注意。

甸恩胡積臣今夏買斷費只係5,000萬鎊，相比利物浦2018年動用7,500萬鎊收購VVD，年僅19歲嘅甸恩胡積臣價錢的確「抵到爛」。

甸恩胡積臣曾代表荷蘭U16至U19小國腳，但上年改為踢西班牙U21，將來未必會繼承雲迪積克喺荷蘭國家隊嘅位置。