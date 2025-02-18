英國「一哥」德拉柏復出　晉級多哈公開賽16強

英國「一哥」德拉柏（Jack Draper）於周二（18日）卡塔爾舉行的ATP多哈公開賽復出，首圈以直落兩盤6比2、7比6，擊敗澳洲球手樸比連（Alexei Popyrin），順利晉級16強，下仗將迎戰奧干尼（Christopher O'Connell），力爭出線席位。

自年初澳洲網球公開賽後，相隔一個月重返賽場，世界排名16位的德拉柏首圈迎戰25歲的澳洲球手樸比連，第1盤中以6比2輕鬆取勝，第2盤德拉柏在關鍵的搶7階段中以7比6(4)獲勝，並以兩記「Ace球」結束比賽，順利晉級16強。德拉柏將在周三（19日）16強賽中，對陣另一位資格賽晉級的澳洲選手奧干尼（Christopher O'Connell）。

在1月澳洲網球公開賽的16強賽中，德拉柏在對陣世界排名第一的西班牙小天王艾卡華斯（Carlos Alcaraz）時，由於臀部傷患而中途退賽；如果德拉柏取得多哈公開賽出線席位，有可能在準決賽中，迎戰同樣傷愈復出的塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）。