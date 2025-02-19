祖雲達斯鐵桶陣　「細」抗燕豪芬

歐聯附加賽次回合生死戰，仲有呢場燕豪芬對祖雲達斯。首回合「斑馬兵團」主場贏2比1，輪到燕豪芬返主場出擊肯定大搏殺，務求收復失地，今場重點係「祖記」守唔守得住，佢哋喺意甲失球第2少，更係「和波專家」，出晒名夠韌，加上近7場歐聯6次開2球或以下，實行擺定鐵桶同你慢慢磨，吼實2.5球入球細。（Now 638周四凌晨4時直播）

「祖記」喺意甲雖然只排第4，但佢哋成績其實好好，25場聯賽只輸過1場，只係和波多達13場令成績受拖累，至於歐聯賽場，聯賽階段僅排20名，只算僅僅合格，但嚟到附加賽階段，防守力強，同埋擅長和波特性可以大派用場。佢哋意甲只失21球，係聯賽失球第2少，歐聯嘅聯賽階段8戰入9球失7球，踢法極度保守。

「祖記」近期錄得4連勝，好大程度同冬季轉會窗借入高路梅安尼，令攻力增強有關，依家首回合領先緊，以主帥莫達保守特性，今場肯定施展銅牆鐵壁死守，「大丈夫」戰術話唔出就唔出。

燕豪芬歐聯聯賽階段排14位，成績比「祖記」好，但佢哋蝕底在首回合輸波，要攻破「祖記」城池非常困難，上場意甲強如國際米蘭都攻唔入，何況燕豪芬仍然倚靠比列錫同盧克迪莊呢對70歲前鋒，遇上呢隊出名夠韌嘅「和波專家」，相信都係悶戰居多。

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