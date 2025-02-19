韋少新賽季拍住羅臣為紅牛出戰：期待家鄉主場出擊

以衞冕冠軍麥斯韋斯塔本為的紅牛車隊周二出席於英國倫敦O2體育館舉行的世界一級方程式（F1）75周年慶典，並進行了新車發佈會，揭曉旗下兩支車隊包括紅牛及Racing Bulls的2025年的戰車塗裝。

今季2025年將由衛冕F1冠軍麥斯韋斯塔本、羅臣(Liam Lawson)、角田裕毅、夏積(Isack Hadjar)駕駛的全新RB21和VCARB 02賽車。紅牛製作了一段影片介紹新戰車，影片由來自倫敦各地的車迷們參與，他們駕駛着不同款式的汽車，沿途加入一起組成車隊，護送RB21戰車到O2體育館，共同慶祝汽車文化。

2025年RB21戰車堅持傳統，塗裝以車隊的標誌性外觀為基礎，並重新進行了設計，採用紅牛標誌為點綴的藍色、紅色和黃色色調。此外，2025年，Red Bull Racing 迎來了多個新合作夥伴，並融入在新的塗裝中。車迷會發現Gate.io出現在RB21的後翼和機頭上，而 1Password則出現在光環、底盤上，以及F1賽車啟動時的方向盤上。此外，還有新的團隊合作夥伴AvaTrade、眼鏡合作夥伴Maui Jim 及Neat。2025年的塗裝當然亦將車隊的既有合作夥伴AT&T和Hexagon的標誌加在RB21車身上，以肯定他們為車隊做出的貢獻。

贏得4屆F1冠軍的韋少表示：「去年絕對是充滿挑戰的一年，我們有一個好的開端，然後經歷了一段艱難的時期，之後在年底亦有不少起伏的時刻，但這在F1是經常會發生的，所以希望我們能從中學習。今年將會開展我的第11個賽季，感覺我在F1已經有很長的時間，真的難以想像！」對於新賽季，Max十分期待在自己家鄉的主場作賽，無論是駕駛體驗，抑或是現場車迷的支持。此外，他亦十分期待與羅臣的合作，他說：「我見證了羅臣在紅牛家族中的成長， 我希望我們能一起努力，從根本上改進戰車，讓它更具競爭力。」