港籃主場新陣式挑戰強敵　兆華：盼球隊進步讓大眾看到

香港男子籃球代表隊時隔3個月再度亮相，於亞洲盃外圍賽第三輪主場迎戰世界排名第22位及79位的新西蘭和中華台北，明日（周四）率先於荃灣體育館硬撼新西蘭。今次港隊以全新面貌列陣，包括楊和、曾湛元、許烜行和馬港燊4人首度出戰亞盃外，經驗大將梁兆華表示陣容更具靈活性，期望兩場主場賽事都要「打得好睇」！

世界排名第115位的香港男籃，去年2月主場分別不敵菲律賓及新西蘭，隨後11月兩場作客再分別負中華台北及菲律賓，球隊明日（20日）及周日（23日）主場再戰新西蘭及中華台北，於最後一輪賽事力爭小組首勝。相較去年11月陣容，港隊今次有楊和首度披甲，加上剛奪甲一聯賽總冠軍及膺MVP獎項曾湛元首獲徵召，加上控衛許烜行和2米11的中鋒馬港燊，整體攻防戰力再有提升。

港隊主教練趙永良總結球隊在前兩輪賽事的表現：「球隊在防守端可以更加積極，組織方面串連配合做得未夠好，希望今次讓大家看到，我們確有針對球隊一些明顯的問題予以改善，球員亦能打出精彩的比賽給觀眾看。」

至於周日對中華台北，客隊主力球員胡瓏貿、陳盈駿及林秉聖確定因傷退出，「趙sir」表示今次目標在中華台北身上拿到好成績：「希望對中華台北每一節都能緊咬比數，打到下半場才分勝負，甚至有機會贏，大家要有目標、否則就像是例行公事。」趙永良同時亦相當期待幾位新加入成員的表現，為港隊增添新打法和新陣式。

前兩輪賽事均有在陣的主力得分後衛梁兆華，在第三輪再度入選，他對今次新陣容表示：「很多球員都是來自南華和東方，大家亦都跟過『Man Sir』，所以大家的籃球概念都相似，亦具備一定的默契」，「兆華」認為楊和、曾湛元的加入，能令球隊更具衝擊力：「以往球員面對對手1號位時會有壓力，令整體進攻上較為單打獨鬥、缺乏團隊性，而『和仔』（楊和）、『元仔』（曾湛元）加入後除令進攻端更流暢外，『和仔』在防守上亦較具對抗性，所以在部署戰術上能有更多靈活性。」

對於今次目標，梁兆華誓言「要打好給大家看」：「雖然我們現在的規模和計劃與對手有距離，而新西蘭始終是亞洲強隊，坦白說就算我們打贏都不合理，但希望大家能打得好過以前，給大家看到我們的衝勁和進步，就算輸都要輸得好看。」梁兆華又直言喜歡代表香港打比賽，今次有主場球迷支持，令他有更大動力打好。

2025亞洲盃男籃外圍賽

舉辦日期：2025年2月20日

開賽時間：晚上7時

對戰隊伍：中國香港vs新西蘭

地點：荃灣體育館

舉辦日期：2025年2月23日

開賽時間：晚上7時

對戰隊伍：中國香港vs中華台北

地點：荃灣體育館

票價：$120 (正價) $60(優惠價) Cityline.com 發售