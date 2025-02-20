體操傳奇卓蘇維迪娜復出戰世界盃　快將50歲

「體操媽媽」卓蘇維迪娜在社交平台公布令人振奮的消息，還有4個月便年滿50歲的她，將會在本周德國舉行的世界盃復出，並揚言試圖衝擊洛杉磯奧運，爭取生涯第9次踏上五環舞台。

這位已參加過8屆奧運的體操傳奇，去年5月因傷缺席了祖國烏茲別克舉行的亞錦賽，終結了她爭取2024巴黎奧運的參賽資格，她形容是職業生涯中最艱難的一次：「這是受傷讓我精神疲累，因為我很努力準備，而且是在塔什干舉行，我想在粉絲面對及我們人民面前展現最佳的表現，但不幸是，沒有發生，並打擊我的士氣；不過，沒關係，我能慢慢康復，我就能繼續進前。」

卓蘇維迪娜將於本周在科特布斯復出，參加周四展開的世界盃德國站，她在一連四天的賽事中會參加跳馬及平衡木，這是她自1989年後首次再參加這項賽事。她稱:「當然，我還未百分百恢復狀態，但已經為比賽做好準備。」

在體操生涯曾代表德國出戰的卓蘇維迪娜，將是第21次在科特布斯亮相，注入了新動力及新計劃:「我離開了這個訓練館很長時間，我總是懷念，現在學院還以我名字命名。」她亦透露了新計劃，結束世界盃後，她可能會參加幾項比賽，主要目標是5月的亞洲錦標賽：「6月就是我50歲生日那天，我們將在家鄉塔什干舉辦一場比賽，這將是一場世界挑戰盃，我真的很希望在那裡比賽，最重要是不要受傷，保持健康。」當然，對這位「體操媽媽」來說，終極目標是重返奧運會，力爭以53歲之齡歷史第9次在洛杉磯亮相。