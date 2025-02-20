傅家俊入選體壇名人堂　盼香港每年至少舉辦1次大賽

「香港體育記者協會最佳運動員選舉 2023及2024」頒獎禮周四（20日）在香港賽馬會沙田會所舉行，最終傅家俊（Marco）入選「體壇名人堂」，他希望香港能每年至少舉辦1大賽，推廣桌球運動。

多名退役及現役運動員，是日悉數現身，包括江旻憓、何瑋桁、何宛淇及陳浩源等，結果「劍神」張家朗及「微笑劍后」江旻憓（Vivian），力壓何詩蓓及黃澤林等人，奪得「最佳男、女子運動員」，傅家俊則入選「體壇名人堂」

Marco於頒獎禮後受訪，他對被列入「體壇名人堂」感觸良多：「時間過得好快，轉眼間我已投身成為運動員超過20年，從以往奪得新人獎，如今終於入選『體壇名人堂』，很感激香港市民以及體記行家，一直以來對我的支持。」

對於3月將於「世界格蘭披治桌球大獎賽」表演賽，與「白旋風」韋德交手，Marco對此十分期待，又盼香港能持續舉辦大賽，推廣桌球：「韋德是我偶像，小時候因為觀看他的比賽才愛上桌球，因此能夠在香港與韋德打表演賽，意義重大，我亦不打算提早參觀啟德球館，到比賽時才親身感受場地氣氛，而且香港有很多桌球迷，盼望每年至少舉辦1次桌球大賽，令更多市民認識這個運動。」

談到早前在威爾斯公開賽首圈，和應屆世錦賽冠軍得主奇倫威爾森，鬥足7局才憾負，Marco稱會珍惜與頂級高手交手的機會：「雖然最後1局出現少許失誤，但我該仗打得非常開心，因為可以與如此強大的球手交手，實屬難得，希望我在世錦賽能維持水準，爭取佳績。」

至於首度成為「體記協最佳女子運動員」的Vivian，就透露會利用工餘時間，學習其他運動，但暫時未有重拾劍擊運動的打算：「我很想嘗試其他運動，但仍未有心理準備再練習劍擊，擔心再參與這項運動會感到不捨。」對於香港體壇的發展，Vivian指體育界近年成績愈來愈好，呼籲公眾繼續支持運動員。