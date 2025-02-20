區天駿首奪亞洲利曼系列賽總冠軍

香港賽車運動員區天駿(Antares)於阿布扎比的阿斯碼頭賽道(Yas Marina Circuit)上演的2024-2025亞洲利曼系列賽(Asian Le Mans Series, ALMS)閉幕戰中，與奧地利車手Klaus Bachler，以及來自德國的Joel Sturm兩名隊友一同奪得分站勝利，並鎖定贏得本屆ALMS的GT車手總冠軍殊榮。

他們的10號保時捷911 GT3 R戰車在合共六個回合的耐力賽事中，於初期遭遇重重挫折，但最終在最後一場比賽上成功反彈，改寫出美滿的結局。三位車手在共同努力下，亦成功替所屬的保時捷厰車隊Manthey Racing贏得今屆ALMS的GT總冠軍；區天駿亦因此奪得渴望以久的參賽邀請，前往於今年6月14日至15日舉行的第93屆法國利曼24小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)；

「這是我連續第四年參加亞洲利曼賽。這項賽事每年都相當困難，水平亦不斷地提高。今屆賽事有29支歐美車隊和來自世界各地的頂尖GT車手爭奪殊榮，這一切都令爭冠難度大大提升。」區天駿賽後續稱：「我們Manthey車隊非常努力為這項賽事做準備，但也不免碰到到許多不能預見的挑戰：意外、失誤、錯失機會等等。我們的競爭對手，包括同一車隊的姊妹車，整賽季在積分榜上都領先著我們。令人心痛的是，我們一直知道自己有能力做得更好的。」

他直言賽事困難重重：「這艱難賽季的高低起伏，我坦率需要點時間消化。贏到法國利曼參賽資格是個天大的鼓舞，這是所有車手夢寐以求，全球最具歷史，最享負盛名的殿堂級耐力賽。多年的嘗試失敗，我沒想過會在什麼時候甚或至會不會實現，默默耕耘就是。我非常感謝隊友Klaus和Joel，Manthey Racing以及保時捷，與我一起度過的這段旅程。接下來，還有很多工作等著我們！」他亦會出戰本年度的GT世界挑戰賽歐洲賽(GT World Challenge Europe)。