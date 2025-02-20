外流港將　中超周六開鑼　茹子楠：同『孫銘』交手挑戰大

2025/26賽季中超周六（22日）正式開鑼，而新季在中超球會打滾的外流港將暫時共有9人，數目屬於歷年新高。另外，首周已經會上演兩場「香港打吡」，其中效力梅州客家的港將茹子楠接受東網訪問時，直言與另一港腳孫銘謙在陣的天津津門虎交手，屬於很大挑戰，

新季中超即將展開，當中更有多達9名港將出戰，數字突破以往。除過去已在中超打滾的梁諾恆、茹子楠、孫銘謙、安永佳、陳晉一和周緣德外，還有隨雲南玉昆升班的後衞徐宏傑、由東方加盟青島海牛中場黃皓雋，以及上周才官宣離開冠忠南區，轉戰勁旅山東泰山翼鋒李小恆。

中超首周打頭陣出場的港將為徐宏傑，他效力的去季中甲冠軍雲南玉昆，續由前港足主帥莊恩安達臣帶領，將於周六晚上8時主場對北京國安。尾場晚上8時，輪到剛成為首位在亞冠精英盃入球的香港球員陳晉一，率領上海申花鬥長春亞泰。

周日下午3時30分則上演兩場「香港打吡」，在滄州雄獅解散後，成功招攬孫銘謙來投的天津津門虎，主場撼以遞補資格成功留在中超的梅州客家，後者有連續第4季效力的港將茹子楠坐鎮。此外，山東泰山會迎戰今季從大連英博，回收後衞周緣德的河南酒祖杜康；不過山東新簽的新晉港腳李小恆，早前因未能趕及註冊出戰亞冠精英盃，大部分時間僅留在山東操練，與隊友默契成疑，預計今場或不會上陣。

值得一提，同時間梁諾恆坐鎮的浙江隊將對大連英博，黃皓雋效力的青島海牛則與青島西海岸正面交鋒。尾場7時35分，「靚仔前鋒」安永佳壓軸登場，隨深圳新鵬城作客衞冕冠軍上海海港。東網記者在首周賽前訪問道外流港將茹子楠，他對首場即對港隊隊友孫銘謙感期待：「第一場對『孫銘』，我覺得係一個挑戰嚟，因為天津係一支好強球隊，但我哋會跟隨教練新戰術部署，力爭贏波！」

除此之外，「茹子」又透露球隊季前備戰情況：「球隊1月中先展開集訓，係有啲忟水同少少短，始終新季舊球員得番8至9個，但我哋都捉緊時機同新球員培養默契，訓練得唔錯。」而提到今季目標，「茹子」則相當清晰：「嚟到合約最後一年，希望唔好受傷，踢番一年好波畀球迷睇，最緊要幫到球隊護級。」

梅州客家去季排尾2，一度需要降班，惟因滄州雄獅散班，最終才得以續戰中超，「茹子」亦不忘分享道當刻心情：「過程峰迴路轉，當時11月踢完最後一場，知道要降班好唔開心，嗰場仲要攞咗紅牌，對心理好大影響，自己中間都有去旅行沉澱，放鬆吓心情。到1月頭知有得踢番中超，係有啲開心同感動，覺得係上天嘅一份禮物，畀多次機會我哋，去改善上年不足。」

2025-26賽季中超外流港將名單：

梁諾恆（浙江隊）、茹子楠（梅州客家）、孫銘謙（天津津門虎）、安永佳（深圳新鵬城）、周緣德（河南酒祖杜康）、陳晉一（上海申花）、徐宏傑（雲南玉昆）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）

中超首周賽程：

2月22日

19:35 成都蓉城 對 武家三鎮

20:00 上海申花 對 長春亞泰

20:00 雲南玉昆 對 北京國安

2月23日

1530 青島海牛 對 青島西海岸

1530 浙江隊 對 大連英博

1530 山東泰山 對 河南酒祖杜康

1530 天津津門虎 對 梅州客家

1935 上海海港 對 深圳新鵬城