曼聯前鋒冇個掂　平手盤梗係揀愛華頓

英超早場上演話題之戰，愛華頓主場迎戰曼聯。「拖肥糖」由莫耶斯重掌帥印，表現極速反彈，近5場聯賽錄得4勝1和連搶13分，聯賽排名升上第14位，甚至超越排15位嘅曼聯，相當諷刺。「紅魔鬼」今場面對前主帥莫耶斯，話題性十足，只係曼聯依家冇晒信心，今場再輸不足為奇，平手盤梗係揀愛華頓。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

曼聯喺上輪聯賽「落難豪門打吡」0比1不敵熱刺，其實熱刺表現並唔理想，只係曼聯演出更差劣，輸埋呢場，「紅魔鬼」今季25場聯賽輸咗12場，係半世紀以來同期輸波最多嘅一季，而領隊魯賓艾摩廉亦成為曼聯近67年最差領隊。

上述幾項數據只表明一個問題，就係曼聯同艾摩廉都好唔掂，海倫、阿歷真度加拿祖同約舒亞舒克斯把握力不足，近期由於中場多人受傷，要焗用卡斯米路，加上門將奧拿拿呢個「計時炸彈」，「紅魔鬼」要喺葛迪遜公園搶分相當困難。

至於愛華頓聖誕期間賣盤成功，近期換帥後更係脫胎換骨，近5場聯賽4勝1和，搶分能力拍得住阿仙奴，其中和波嗰場對手係利物浦，可見莫耶斯回巢絕對有料到，當年莫耶斯執教曼聯被譏為「莫天才」，今次重掌愛華頓鬥曼聯，肯定唔會留手，平手盤愛華頓坐和望贏咁着數，當然唔好錯過。

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