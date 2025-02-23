拉舒福特送兩助攻　維拉2比1反勝車路士

周日(23日)凌晨英超「前4大戰」，阿士東維拉憑拉舒福特交出2次助攻，主場2比1反勝車路士，領隊艾美利賽後直指「福仔」正回復巔峰狀態，而維拉喺冬季轉會窗嘅操作更獲讚「神級」。

維拉主場同車仔鬥得激烈，開賽9分鐘柏度尼圖右路狂爆，傳中畀安素費南迪斯近門射入。維拉見勢色唔對，半場換入拉舒福特增強鋒力，57分鐘「福仔」喺左路迎傳中波準備窩利射門，但被車路士守將攔截改變方向，「福仔」反應快由射變傳，交畀龍門口嘅馬高阿辛斯奧撞入。

完場前1分鐘，拉舒福特再喺左路發難，再次傳中畀馬高阿辛斯奧起腳，雖然射門力度同角度欠奉，但車路士門將佐真遜竟甩手抱個波入網，維拉得以贏2比1拎晒3分。維拉領隊艾美利賽後表示：「拉舒福特踢咗好精彩嘅45分鐘，我哋一直幫助佢覺得舒服、幫佢拎番信心，好開心佢正喺重返巔峰嘅路上。」

維拉喺冬季轉會窗引入拉舒福特、馬高阿辛斯奧等球星，實力大大提升，名將列納大讚維拉轉會操作：「維拉示範咗轉會係點樣玩，引入拉舒福特真係神級操作，你睇下其他冇增兵嘅球隊，佢哋依家肯定揼晒心咁諗『點解我唔簽拉舒福特？』我明白大家嘅疑慮，但事實證明維拉做咗單好好嘅轉會。」