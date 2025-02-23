曼聯行運走甩12碼　VAR被質疑「播錯片」

今季戰績低迷嘅曼聯，周六(22日)英超作客2比2逼和愛華頓，補時階段出現爭議性一幕，球證一度判曼聯球員禁區內犯規輸12碼，但VAR介入後推翻判決。呢次「彈弓手」決定受到各界炮轟，VAR更被質疑「播錯片」，引導球證作出錯判。

補時去到最後時刻，艾舒利楊格禁區內被哈利馬古尼同馬菲斯迪歷特夾擊下跌低，球證直指12碼點，但係VAR介入後，球證就推翻判決。英超發聲明解釋，指VAR確認哈利馬古尼並冇對艾舒利楊格犯規，但對「關鍵」嘅馬菲斯迪歷特從後拉衫，就隻字未提。

球證喺場邊電視睇嘅VAR影片，全部集中喺哈利馬古尼同艾舒利楊格嘅接觸，並冇播放馬菲斯迪歷特明顯拉衫嘅鏡頭。前英超球證希斯表示：「推翻12碼嘅決定肯定係錯，球證嘅判決絕對唔係『明顯錯判』，所以VAR唔應該介入。艾舒利楊格件衫明顯被扯住，但VAR播出錯誤嘅影片。」

英格蘭名將奧雲亦有相同意見：「我一向支持VAR，但今次真係亂晒籠，哈利馬古尼根本唔係今次12碼嘅重點，但VAR就不斷重播佢嘅鏡頭，反而馬菲斯迪歷特拉衫嘅影片完全冇放出嚟。」