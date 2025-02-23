「小丑」大三元冇用　當錫找回身手轟32分率湖人掏「金」

湖人隊周日（23日）作客祖傑領軍的金塊，早前加盟「紫金兵團」的當錫今場迎來爆發，力轟全場最高的32分，外加10個籃板、7次助攻和4次偷波的全能數據，聯手勒邦占士的25分，率隊以123：100輕取金塊，至於「小丑」祖傑交出12分13籃板10助攻「大三元」仍未能助球隊延續9連勝。

湖人和金塊最近與金塊14次交手，惟慘負對手僅贏得其中的一場。不過，今場為當錫加盟後首度聯手占士對陣金塊，這位「77」背號球星擺脫上仗頹勢，首節展現板斧即轟16分，上半場串連球隊以63：54力壓對手。下半場湖人維持火力，加上里夫斯和八村壘外圍開炮，最終以23分擊敗近期狀態不俗的金塊。

當錫今場打出加盟湖人後最佳一役證明身價，除「準大三元」數據外，全場僅送出1次失誤，他賽後表示：「融入球隊需時，目前仍有許多不足，但以今場發揮來說，我們彼此信任，每一次傳球和投射都是為了團隊勝利，所以我很滿意，相信未來一切會愈來愈好。」「大帝」占士亦指出：「我和當錫的配合讓我們更有信心，這場勝利證明我們有能力面對任何挑戰。」