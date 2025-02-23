港超聯　林遼太攻入「開齋波」：一早知會入！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）尾場，標準流浪主場出擊，最後以3比1力挫宿敵北區，功臣之一的林遼太（Ryota）今場攻入本季首個入球，對此他感謝隊友的協助，盼望球隊繼續展現成長，爭取更高排名。

下半場比迪高左路角球開入禁區，林遼太頂入關鍵頭鎚，協助球隊再度領先，對於攻入本季首個個人入球，林遼太直言自己心情相當興奮：「比迪高處理角球不嬲都好有質素，所以當佢開角球埋嚟嗰陣，我已經好有信心，一早知可以頂得入，入波嗰下我好興奮，真係要多謝隊友嘅配合。」相隔9個月再於聯賽取得入球，林遼太指自己幾乎忘記入球的感覺：「我真係好耐未入過波，對上一次入波，應該係上季5月份對住香港U23嘅時候，自己都唔係記得好清楚，所以我真係好開心，最緊要幫到球隊攞到3分。」

目前標準流浪於聯賽排第7位，「Ryota」形容球隊經歷首循環後展現出成長，期待未來能夠在聯賽中爭取更高排名：「今季第4次同北區交手，之前未試過喺90分鐘裏面分出輸贏，今場我哋終於贏咗，係屬於全隊努力嘅成果。我哋上半場創造咗好多機會，最後成功將其中一個轉化成入球，睇到球隊執行戰術方面進步唔少，我哋嘅排名仲有上升嘅空間，希望我哋繼續努力袋走多啲分。」