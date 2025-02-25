曼聯宣布再裁員200人　連推縮骨政策累球員成箭靶

貴為全球收入最高球會之一嘅曼聯，近年唔單止成績沉淪，財政亦出現嚴重問題，新老闆拉特克利夫上場後推出緊縮政策，就不斷搵小員工開刀。繼上年大裁員250人後，曼聯周二(25日)宣布將再裁員約200人，並且會關閉員工飯堂同削減伙食，令球會上下怨聲載道，部份高薪球星更慘成箭靶！

曼聯官方聲明表示：「曼聯正進行企業結構改革，希望提高營運效率同改善財政穩定，繼上年裁員250人後，球會預期可能會再裁員150至200人。」擔任「劊子手」嘅行政總裁貝拉達解釋：「我哋有責任令曼聯各代表隊處於爭勝位置，依家用盡各種方法去重建，好遺憾呢個意味我哋將要再次裁員，決定係好困難，但必需要做。」

據報曼聯喺上年首次裁員之前，有超過1,100個員工，唔夠1年可能有450名員工失業，而剩低嘅員工亦唔好受。英國《太陽報》報道，曼聯同時實施削減員工福利，奧脫福嘅員工飯堂將「摺埋」，以往免費午餐改為派發水果，卡寧頓訓練基地嘅免費膳食就會維持到7月，之後改派三文治同水，只有一隊嘅職球員可以豁免。

曼聯球迷信託基金(MUST)批評，格拉沙家族嘅借貸令球會孭上龐大債務，係球會財政問題嘅「原罪」，加上高層管理不善，大批網民更指高薪球員都係罪人：「36萬鎊周薪嘅卡斯米路，最近先講明最後18個月合約完結前唔會走...」、「美臣蒙特養傷賺嘅人工可以養到好多員工」、「7,200萬鎊簽海倫條數由員工償還......」

【拉特克利夫上任後「緊縮措施」】

●關閉飯堂+削減伙食 <> 每年慳100萬鎊

●取消保安員獎金+改用外判保安 <> 數字不詳

●2024年裁員250人 <> 每年慳4,000萬鎊

●2025年裁員200人 <> 數字不詳

●取消對曼聯前球員基金資助 <> 每年慳4萬鎊

●取消聖誕派對 <> 每年慳25萬鎊

●100鎊聖誕獎金改為40鎊百貨公司現金卷 <> 每年慳5萬鎊

●取消英足盃決賽員工免費接送 <> 慳1.8萬鎊

●取消高層信用卡同專車 <> 數字不詳

●削減球探數目 <> 數字不詳

●解僱曼聯全球形象大使費格遜 <> 每年慳216萬鎊

●笠臣、艾雲、高爾等宣傳大使減薪 <> 數字不詳

●取消比賽日職員免費飯盒 <> 數字不詳

●取消向企業派發免費場刊 <> 數字不詳