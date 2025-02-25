【西盃】衝4冠王免夜長夢多　巴塞半勝博得過

今晚西盃4強首回合強強對決，巴塞隆拿主場惡鬥馬德里體育會。兩大勁旅喺聯賽鬥到難分難解，不過近期氣勢就高下立見，巴塞年初捧走西超盃，向西甲、歐聯同西盃「4冠王」目標邁進，主場必趁近期超強氣勢搶攻，務求佔得先機，半場主勝值捧。（周三凌晨4時30分開賽）

巴塞踏入2025年後全面復甦，13場比賽豪取11勝2和，弗到爆廠，拉明耶馬、拉芬夏比洛尼同羅拔利雲度夫斯基組成嘅三叉戟無堅不摧，費倫托利斯等後備兵亦交足貨，各項賽事近5場全部贏晒之餘，有4場冇失波，演出可謂攻守兼備，加上佢哋陣容夠厚，足夠應付多條戰線，嚟到4強階段自然不作保留，主場出擊必踩油去盡。

馬體會今季一改傳統穩守作風，踢法上比以往更具侵略性，不過「床單兵團」近期作客表現唔算太穩定，對上4場作客僅獲2勝1和1負，不敵護級球隊雷加利斯尤其令人失望。今場面對弗到漏嘅巴塞，教練施蒙尼極可能重施故技以守行先，咁就難免讓出主動權畀對手，令後防壓力大增，隨時早段就失守。睇番兩軍近6次交鋒，巴塞全部領先半場，當中5次贏到尾，為免次回合夜長夢多，今場必定爭取速戰速決，半場主勝博得過。

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