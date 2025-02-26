球迷抗議要保利賣盤　車路士炒修咸頓「救火」

英超豪門車路士近期戰績插水，面臨連續3年冇份踢歐聯惡夢，近千球迷喺周三(26日)凌晨主場對修咸頓前遊行抗議，要求班主保利賣盤走人，球場鐵路站亦一度因火警封閉。好在車路士球員就知恥近乎勇，柏度尼圖同尼干古分別交出1傳1射，助「藍戰士」大勝4比0，將球迷怒火暫時撲熄。

喺對包尾嘅修咸頓前，車路士對上5場比賽1勝4負，班主保利自2022年入主後，使咗12億鎊買人仍然冇進步，有車路士球迷組織發動近千人大遊行，紛紛高舉「保利下台」、「還我車路士」、「停止謀殺車路士」、「我哋唔係阿仙奴」等示威牌，唱住支持前班主阿布拉莫域嘅歌曲入場。

面對球迷怒火，車路士今場大踢爭氣波，對住實力薄弱嘅修咸頓予取予攜，上半場憑尼干古、柏度尼圖同利維高維爾入波領先3比0，下半場再由古古列拿錦上添花。車路士終止3連敗後，以46分暫時重返前4，不過44分嘅曼城同紐卡素周四(27日)先登場，車仔位置並唔穩陣；依家英超第4至第10位只有4分差距，變數極大。

車路士領隊馬利斯卡賽後表示：「我依家只有一件事可以同球迷講，就係請相信球隊，我哋向住正確嘅方向做緊正確嘅事。車路士今季大部份時間都喺前4位，球迷要相信球員，佢哋每日都盡最大努力去爭取歐聯資格......我哋近期狀態跌落谷底，但仍然排第4位，證明我哋上半季係幾咁出色。」