【南美超級盃】競賽會睇定食保優「細」

聽朝上演南美超級盃次回合，由巴西勁旅保地花高主場惡鬥阿根廷老牌球隊競賽會。保地花高首回合唔單止輸0比2，近期更陷入球荒，主場想「反Cup」唔係咁易；競賽會領先下自然睇定嚟踢，加上近年南超盃旺少交收，2.5球入球細值得捧場。（周五早上8時30分開賽）

南超盃係由自由盃同南球盃冠軍交鋒，上屆自由盃兼巴甲盟主保地花高，新季未開咧內部已經立立亂，功勳教頭艾杜亞佐治1月離隊去中東掘金，球隊至今仍未搵到新帥接手，依家仲係由助教卡卡柏頂住先。呢位球員時期效力過紐卡素同里昂嘅後衞，之前冇乜擔正執教經驗。連同巴省聯在內，保地花高近5場錄得1和4負，入得1粒咁大把，攻力疲弱，其中南超盃首回合造訪競賽會淨輸0比2，兼有後衞古亞巴奴領紅被逐，士氣及信心跌落谷底，主場要收復失地並唔易。

由於阿甲開咗咧，以上屆南球盃冠軍身份出戰嘅競賽會，狀態自然較保地花高勝一籌，前鋒阿祖安馬天尼斯傷愈復出，首回合都有進帳，有助提升信心。不過競賽會揸住兩粒喺手，你急佢唔急，最緊要保住領先優勢，作客難免踢得更保守。

查實近年南超盃例少波入，連同今屆首回合在內，近6場南超盃全部都係1球起、2球止，今仗都唔會例外，細盤有計。

更多賠率：