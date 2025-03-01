拉舒福特創造神紀錄　維拉晉級英足盃8強

周六(1日)凌晨英足盃16強，阿士東維拉主場以2比0擊敗英冠球隊卡迪夫城，率先晉級8強，2位冬季新加盟球星成為主角，馬高阿辛斯奧包辦2個入波，拉舒福特貢獻1次助攻。根據OPTA統計，「福仔」自從2月9號首次為維拉上陣以來，各項賽事累積創造13次入波機會，屬於同期英超球員之冠，足球事業大翻身。

兩隊實力有距離，維拉佔盡上風，但攻門把握力欠佳，奧尼屈堅斯曾浪費2次入波黃金機會，里安拜尼、約翰麥甘尼勁射被門將艾芬賀華夫神勇救出，卡迪夫城上半場可以力保不失，呢位美國鋼門居功厥偉。

戰至68分鐘，維拉打破僵局，拉舒福特左路傳中，馬高阿辛斯奧第一時間起腳射入，比賽末段，奧尼屈堅斯右路橫傳，馬高阿辛斯奧射成2比0，呢位以借用身份由巴黎聖日耳門來投嘅西班牙國腳，近3場上陣有2次梅開二度，腳風非常順。

至於拉舒福特由曼聯外借維拉後，上陣6場雖然未有波入，但已貢獻3次助攻，並累積創造13次入波機會，包括今場瘋狂創造6次入波機會。呢位27歲英格蘭國腳效力曼聯時期總共上陣426場，僅曾於2024年1月英足盃對韋根，試過單場創造6次入波機會，估唔到為維拉第6次披甲，已經追平個人單場最多次創造入波機會紀錄，難怪佢早前暗示，希望長留維拉，唔返曼聯。

賽後馬高阿辛斯奧亦將入波功勞歸功於拉舒福特，話兩人雖然合作冇耐，但已經非常有默契。事實上，阿辛斯奧為維拉累積入4球，有3球來自「福仔」攻助，可見兩人極之合拍。