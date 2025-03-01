足總盃　藍綠大戰！傑志硬撼大埔

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「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（1日）率先上演兩場8強大戰，頭場於旺角大球場爆發「藍綠大戰」，由傑志硬撼聯賽「一哥」大埔。「藍鳥」今場強陣出擊，由泰利把守最後一關，利亞倫、費蘭度及顏卓彬組成中場鐵三角，前線三叉戟為祖連奴、迪美路夫和馬查度，艾里奧在後備席待命；大埔方面，由馬高斯山度士夥拍加比爾鎮守中路，杜國榆在中場派牌，入球重任落在奇雲巴迪、伊高沙托尼身上，盧卡斯則不在大軍名單當中。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)

傑志正選：

25 泰利 [GK]

3 鐘樂安

4 鄧達思

10 馬查度

11 林樂勤

12 裵栽釪

17 費蘭度 [C]

20 利亞倫

24 顏卓彬

30 祖連奴

大埔正選：

94 謝家榮[GK]

5 峇夏比

10 奇雲巴迪

14 馬高斯山度士

15 杜國榆

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

20 帕特華維迪

26 李家豪

33加比爾 [C]

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

23 石皓心 [GK]

2 羅梓駿

5 艾里奧

6 慈英

8 鄭展龍

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

大埔後備：

25 雲天樂[GK]

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

28 徐朗

44 韋法頓

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

99 鄭子森

「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（1日）率先上演兩場8強大戰，頭場於旺角大球場爆發「藍綠大戰」，剛在聯賽戲劇性被九龍城反勝的傑志，將收拾心情硬撼「一哥」大埔。尾場則移師青衣運動場，由理文遇上標準流浪，「黃黑軍團」在首席射手艾華頓停賽下，能否延續好表現令人關注。

傑志周中聯賽領先兩球下，最終卻慘遭九龍城反勝，終止4連勝走勢，中場顏卓彬直言表現有待改善：「老實講下半場我哋都唔知發生咩事，始終2月都多比賽，可能贏住兩球有啲鬆懈，加上九龍城追番一球後，氣勢又好強。我諗唔可以怪個別球員，大家都要番去檢討。」

僅僅休息兩日，「藍鳥」便需在「足總盃」面對勁旅大埔，「彬仔」表示當務之急是要收拾心情，盼今場能夠重整旗鼓：「始終得好短時間調整，我諗首先大家要盡快忘記上場比賽，同埋改善失誤。不過球隊陣中好多有經驗球員，有信心球隊可以搵番早幾場嘅狀態。」值得一提，上場撞傷頭部而退下火線的韋頓，證實為腦震盪，今場無緣披甲。

繼「高級組銀牌」後，大埔再於「足總盃」8強遇上傑志，主教練李志堅笑言在盃賽籤運的確一般：「今年比賽全部籤都抽得唔好，咁當然唔想一開始就強強互對，嚟緊如果晉級又有機會對東方，場場都要打得好辛苦。」大埔早前在銀牌不敵傑志出局，惟「堅Sir」稱今場相對尋求復仇，更希望球員能夠踢出賽前部署。

雙方今季各項賽事4度交手，各自勝出兩次，「堅Sir」預期今場亦會鬥得難分難解：「一場過分勝負比賽，大家一定冇保留，戰況相信好緊湊同激烈。當然我哋要留意費蘭度，但其他球員都好危險。」提到上場攻入「開齋波」的奇雲巴迪，「堅Sir」則期待這名新援繼續進步：「佢暫時做到嘅嘢，大家都有目共睹，但反而我希望佢快啲融入，始終作為隊內唯一哥倫比亞球員，溝通、踢法上都要適應。」陣容方面，馬卡雷拿、韋法頓勢因傷缺陣。