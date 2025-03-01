F1最後測試2次出紅旗　羅素壓韋少做出最快圈速

F1今季季前最後測試周五在巴林結束，平治的羅素做出最快圈速，而爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本繼續保持實力，以第二名完成，而經過一連三天的測試後，諾里斯駕駛麥拿侖戰車，位列總成績首位，將是韋少爭取「三連冠」的最大難路虎。

各車隊在三天的測試大約收集至少300圈的測試里程，而在最後一天測試日則伋生兩段小插曲，首先起跑線的控制室玻璃破裂，其後賽道工程車在無預警下進入了路線，要兩度揮動紅旗，其他情況都算是效果理想。

在測試賽煞科日，有4位車手做出1分29秒等級的最快單圈，平治的羅素則以1分29秒545排首位，紅牛的韋斯塔本以1分29秒566居次席，威廉士車隊的艾邦則排第3；然而，三天總和最快的單圈都是由法拉利轉到威廉士車隊的沙恩斯，他在第二天測試交出了今次的最快圈速。

當然，預賽前估計，紅牛車隊延續其在RB21進行設定測試時的保密風格，只進行304圈，而其他車隊平均進行約350圈的測試；結束了開幕戰唯一的測試後，接下來各車隊將以這三天的數據，為新賽季作最後衝刺，讓車手及戰車以最佳狀態出線。新一季F1將於3月16日在墨爾本揭幕。