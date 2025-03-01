意甲榜首大戰　免費台直播

意甲「榜首大戰」拿玻里主場迎戰國際米蘭。拿玻里上輪意外敗於科木腳下全失3分，現時落後榜首國際米蘭1分退居次席，兩隊實力接近，首循環踢成1比1，不過國米近2場聯賽作客均告落敗，仲有歐聯後顧，拿玻里近4場聯賽主場3勝1和，主場出擊甚有把握，主勝看高一線。（HOY TV 76台周日凌晨1時直播）

現時意甲榜首形勢緊湊，國際米蘭、拿玻里、阿特蘭大3隊積分都喺3分之內，爭標形勢呈現三強鼎立之勢，今場國米對拿玻里更係「6分波」，勝負直接影響爭標機會。

形勢上落後1分嘅拿玻里要爭取贏波，今場必定去盡，佢哋意盃已出局，又冇歐洲賽負擔，可以毫無保留全力出擊，而且拿玻里地頭特醒，主場成績意甲排第2，聯賽主場12戰錄得9勝1和2負，而且近4次聯賽主場取得3勝1和，今場火併國米有望發揮主場威力，一舉制勝。

國米雖然暫排榜首，但佢哋現時聯賽、歐聯同意盃3線作戰，相當吃力，今場惡鬥完拿玻里，嚟緊要應付歐聯16強作客飛燕諾，不無後顧之憂。再睇國米今季聯賽餘下賽程，3月中作客阿特蘭大，之後嘅對手仲有博洛尼亞、羅馬同拉素等前列分子，爭標難關重重，加上國米近期作客2連敗，表現較為失色，面對主場強勢嘅拿玻里，爭勝機會被看淡。

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