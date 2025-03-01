足總盃　東方遇九龍城再鍊過

【東網按次收費直播】

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行另外兩場8強，頭場由東方假深水埗運動場，與周中聯賽熱血反勝傑志的九龍城正面交鋒（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）。尾場就有港會於青衣運動場硬撼冠忠南區，兩隊季內聯賽交手各贏1場，今勢必拚盡一決高下。（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）

東方上周聯賽以5比1輕取九龍城，但主教練盧比度（Chino）指對方周中反勝「藍鳥」後，士氣高昂，呼籲球員嚴陣以待：「九龍城上場落後兩球，都可以反勝傑志，士氣肯定高昂，而且盃賽一場過好多變數，要出盡全力先贏到波。」陣容方面，有傷在身的黃梓浩和林衍廷上陣成疑，好消息是馬高斯、巴杜姆刑滿復出，可望披甲。

至於米祖域則對上場取得加盟以來首個入球，感到非常高興，盼是役繼續為球隊作貢獻：「我好少推上前面助攻，所以上場有波入特別開心，希望今場繼續有貨交，幫球隊晉級。」此外，米祖域形容九龍城擅長用波，務必加以提防：「九龍城有幾個球員好好波，又擅長利用短傳破解壓逼，絕對唔嘢少。」

至於周中對傑志以3比2上演逆轉勝的九龍城，面對一周3戰的賽程，主教練陳銘剛透露會作出輪換：「7日內踢3場真係唔容易，會睇番球員嘅恢復情況再部署，但難免要做啲輪換；上場對傑志之後，加強咗球員嘅信心，希望佢哋可以延續氣勢，對東方發揮得更好。」

守將邵昀俊相信隨着比賽經驗的累積，球隊控制比賽節奏上更得心應手，又提醒隊友注意對手死球戰術：「東方好識處理死球，班球員又好頂得，一定要睇緊啲；雖然要連續3場對強隊，但我哋體能方面已經適應咗嗰強度，希望今場再畀到驚喜大家。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 6.米祖域 20.卡路士 19.亞歷斯祖

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 23.馬希偉

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 77.李俊霆

九龍城

門將：63.李瀚灝

後衞：8.邵昀俊 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗