傑運投票仲有7日　女飛魚劍后爭持激烈　或增體育精神獎

有香港體壇奧斯卡之稱的「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」(傑運)公眾投票進入最後倒數，仲有7日截止，大家趕快為你的「心水」運動員投下重要一票，更有機會贏取總值超過港幣12萬元的豐富獎品。

今屆傑運選舉設有四個組別獎項，包‍括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動隊‍伍」和「香港最佳運動組‍合」。大會周一邀請傳媒進行投票，以專業角度投選體壇最佳；港協暨奧委會秘書長楊祖賜在會上透露，今年或來年考慮加設「體育精神獎」，以表揚在比賽中盡顯高尚情操的運動員或隊伍，他稱：「可能不需投票，但大家公認的，舉例來說，冰球隊在亞冬運被對手擊打，但也不還手，這態度是值得嘉許。」楊祖賜亦提到香港將在2026年12月2至6日主辦下屆國家和地區奧委會協會（ANOC）全體代表大會，屆時更希望與傑運頒獎作連線，以達到體壇更加星光熠熠。

「這個國際會議，不但是香港第一次，也是亞洲第一次，各項總會的領導層都會來到香港，這絕對有助香港體育的發展提升。」楊祖賜已為這個周年大會作初步構想：「巴黎奧運港隊於金牌榜排37，我們希望讓大家看到這個小城市的爆炸性，屆時與旅發局會再商討如何將這事情再昇華。」楊氏續稱會後也會舉行一個冬季奧運會金牌得主的頒獎，正考慮再將此與傑運融合，甚至邀請全球體育或文化界巨星作嘉賓，如全紅嬋、楊紫瓊等，做到「體壇星光」國際化的效應，更受注目。

公眾投票經過接近三周的進行，「香港傑出男‍運‍動員」的爭逐形勢，暫時由在巴黎奧運成功衛冕男子花劍個人金牌的張家朗高踞榜首，有望連續四屆當選「星中之星」殊榮，而早前宣布退役的體操王子石偉雄暫列次席，緊隨其後的是乒乓「一哥」黃鎮廷、羽毛球的李卓耀及網球的黃澤林。

至於「香港傑出女運動員」方面同樣鬥得激烈，連續三屆贏得「星中之星」的女飛魚何詩蓓暫居首位，而巴黎奧運女子重劍個人金牌得主江‍旻憓緊隨其後，上屆十傑得獎者的「四眼Cue后」吳安儀、空手道「世一」劉慕裳和乒乓球的杜凱琹排在第三至第五位，巴黎殘奧「雙金得主」何宛淇暫列第六位，有望後來居上。

去年贏得「香港最佳運動隊‍伍」獎項的男子足球代表隊，目前票數暫列榜首，領先過去11‍度獲獎的男子七人欖球代表隊。至於「香港最佳運動組合」，羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪目前得票最高，男子花劍隊及世界泳聯短池游泳錦標賽2024男女混合4x50米自由泳接力隊分別排第二及第三位。

今屆傑運收到來自53個體育總會提名共116位運動員，各項得主將由評審團、傳媒及公眾投票選出，公眾投票於本周日（結束），最終結果將於4月17日在會展舉行的頒獎禮上揭曉。

為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎（推廣生意的競賽牌照號碼：059630、059631（只適用於抽獎）），有機會贏取總‍值超過港‍幣12‍萬‍元的豐富獎品。