【英足盃】森林主場狂風掃落葉

英足盃16強壓軸戰，諾定咸森林主場火併葉士域治。森林今季能夠升呢做一線球隊，主場戰績穩定係重要原因，遇上心繫護級嘅葉士域治，有力再闖一關殺入8強，主勝有計。（Now 651周二凌晨3時30分直播）

近年以護級為主嘅老牌球隊森林，今季突然大爆發，聯賽殺上第3位，有力爭取下屆歐聯入場券，主帥紐奴居功至偉，呢位教頭擅用「爛銅爛鐵」，基斯活特、赫臣奧杜爾、安東尼艾蘭加等豪門棄將，喺佢麾下變廢為寶，基斯活特士哥不斷有辦睇。

除此之外，森林主場演出穩定，各項賽事15次主場出擊，法定時間獲得8勝5和2負，單計近8次主場錄6勝2和，包括勇挫阿士東維拉及熱刺，連聯賽「1哥」利物浦同「2哥」阿仙奴造訪此地亦只能打和，主場威力唔講得笑。雖然森林上圈英足盃作客弱旅埃克塞特，要鬥到互射12碼先晉級，但同派出多名副選有關，預計今仗會復用主力搏殺。

另邊廂，葉士域治今季重返英超後，憑拚搏表現博得唔少好評，包括曾擊敗車路士同熱刺，不過來到高水平比賽，單靠拚勁係唔夠，各項賽事近8場只得1勝1和6負，唯一勝仗係上圈英足盃對英冠嘅高雲地利，其中上周中聯賽造訪曼聯，先開紀錄兼打多個情況下，仍然輸2比3，確係唔夠班。

葉士域治依家喺聯賽排緊尾3，落後尾4嘅狼隊5分，護級仍未絕望，寧願將精力放喺聯賽好過，盃賽唔會搏命。更何況近7次交手，森林取得5勝1和僅1敗，單計近4次就贏咗3次，擺明食住葉士域治，今場贏波晉級冇難度。

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