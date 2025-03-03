艾殊利高爾：阿辛斯奧歐聯經驗最關鍵

儘管在初賽中曾經不敵布魯日，但我相信來到兩回合計的淘汰賽階段，阿士東維拉仍會是稍佔上風的一隊。

在周中交鋒時，史上第2次成功晉身歐聯16強的布魯日，絕對想複製在初賽階段對阿士東維拉的爆冷勝利。儘管當時以 1:0 贏波，他們最後在初賽階段僅排第24位，但在附加賽中兩回合對應屆歐霸冠軍阿特蘭大發揮異常出色，最終贏得16強入場券。

如果布魯日想有一絲晉級的機會，考慮到維拉公園球場絕對是作客球隊的惡夢，故將必須利用好首回合的主場優勢，皆因維拉今季英超的8場敗仗，有7場是作客時吞下。此外，在歐聯初賽，他們也曾先後作客不敵摩納哥​​和布魯日。

古斯達夫尼爾遜是今季布魯日坐鎮主場的最佳射手，歐聯和比甲共入 7 球，我認為他絕對會希望利用維拉今季糟糕的作客成績，來為自己創造機會。

維拉今屆首次參與歐聯，能以第8名的成績自動晉級16強，已是一個非凡成就。這將是他們自 1982/83 球季歐冠盃8強賽以來的首場歐聯淘汰賽，因此對於這支歷史悠久的球會來說，這場比賽已經期待已久。

自從與布魯日在歐聯初賽階段交手以後，維拉失去其歐聯最佳射手祖漢杜蘭，皆因此子決定轉會到沙職。有見及此，他們已經引進了一些令人興奮的進攻型球員，來代替他的離去，其中包括曾3次隨皇家馬德里贏得此項賽事的馬高阿辛斯奧。他以往在歐聯淘汰賽的寶貴經驗，可能是領隊艾馬利和球隊在首個歐聯球季，能否成功的關鍵。

上次對維拉的勝利是布魯日過去16次對英超隊的唯一勝仗，因此往績並不站在他們一方。維拉領隊艾馬利是歐洲盃賽專家，定必會從上次不敵布魯日的比賽中汲取教訓，以免重蹈覆轍。然而，我確實看到布魯日在主場奮力一搏所發揮的潛力，所以預計他們能趁主場之利逼和阿士東維拉。