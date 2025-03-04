C朗離奇缺陣！涉通姦驚被打藤 艾納斯慘被悶和

周二(4日)凌晨亞冠盃16強首回合，沙特豪門艾納斯作客伊朗嘅艾斯迪格拿。艾納斯賽前宣布葡萄牙球星C朗拿度因「疲勞」未入大軍名單，不過西班牙媒體爆料，C朗缺陣嘅真正原因，係擔心2年前喺伊朗涉嫌犯下「通姦罪」，為免有被打藤99下危險而選擇避戰，艾納斯最終慘被悶和0比0。

艾納斯喺沙職大落後，亞冠盃成為今季最大目標，但今場作客德黑蘭竟然畀王牌C朗休息，教練皮奧利解釋C朗因疲勞缺陣，但《馬卡報》等多間西班牙媒體，指C朗喺2023年10月喺亞冠盃作客柏斯波利斯後，喺一個活動入面擁抱當地女畫家Fatima Hamimi，並且親吻對方個額頭，因而涉嫌觸犯「通姦罪」。

伊朗法例禁止冇婚姻關係嘅異性做出類似行為，可以被視為「通姦」，事後伊朗多名律師要求當局對C朗提出起訴，罪成嘅話按例要打藤99下，但由於C朗當時已隨隊離境，就算要罰都要等C朗再訪伊朗。報道指C朗今次冇份作客伊朗，就係避免出現「打藤危機」。

不過據《talkSPORT》報道，伊朗當局已否認控告C朗「通姦」，大使館發言人表示：「我哋絕對冇發出任何法庭命令，喺伊朗起訴任何國際級運動員。C朗當時對Fatima Hamimi真誠同和善嘅會面，係得到伊朗人民同體育部門嘅嘉許。」

艾納斯喺C朗缺陣下，作客艾斯迪格拿仍然控制大局，不過1月加盟嘅祖漢杜蘭多次機會都未能把握，包括下半場曾經窄位射門中柱，最終兩隊悶和0比0。次回合賽事下周中返沙特舉行，到時C朗應該可以候命上陣，繼續向冠軍目標進發。