殘奧金牌得主龍子健何宛淇膺年度最佳男女運動員

龍子健和何宛淇均在巴黎奧運有出色表現，獲選為年度最佳運動員。（圖片由中國香港傷殘人士體育協會提供）

中國香港傷殘人士體育協會於上周五 (2月28日) 舉行春節聯歡晚宴並公布多個運動員獎項，巴黎殘奧金牌得主硬地滾球運動員龍子健及何宛淇，當選全年度最佳男、女運動員。

香港隊於巴黎殘奧勇奪3金4銀1銅，其中38歲殘奧運「4朝元老」龍子健於男子BC1級個人賽奪得金牌，何宛淇則在女子BC3級個人賽以及BC3級雙人賽收穫兩面金牌。

中國香港傷殘人士體育協會日前公布一系列獎項，以表揚各運動員的努力，獎項由總教練提名，再經協會評審小組選出得獎者。

得獎名單：

傑出女運動員：

任國芬（田徑）、蔡詠琪（羽毛球）、何宛淇（硬地滾球）、陳嘉敏（草地滾球）、吳卓恩（游泳）、焦瑾珊（乒乓球）、湯雅婷（輪椅劍撃）

傑出男運動員：

陳浩源（羽毛球）、龍子健（硬地滾球）、鄧子朗（草地滾球）、聶建軍（游泳）、何嘉盛（乒乓球）、張凱童（保齡球）、陳㬢（輪椅劍擊）

傑出男、女青少年運動員：

區樂詒（游泳）、林恩羽（乒乓球）、鄭中（乒乓球）、洪家龍（保齡球）

曾子修紀念獎：

羅子健（田徑）、韋壹（羽毛球）、廖毅麒（乒乓球）

（曾子修紀念獎除了紀念已故首位義務輪椅劍擊教練曾子修先生外，目的是鼓勵非協會代表隊集訓隊及培訓發展隊的參加者，積極追求運動及個人成長的全面發展。）

年度最佳男運動員：

龍子健（硬地滾球）

年度最佳女運動員：

何宛淇（硬地滾球）