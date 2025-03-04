女甲　荃灣季後賽全勝強勢封后

女甲籃球聯賽周二（4日）於修頓場館上演季後賽最後一輪，已提前鎖定冠軍后座的荃灣以68：51擊敗均安，季後賽3戰全勝封后。偉邦奪得亞軍，均安和福建則分取季軍和殿軍。

荃灣上場擊敗偉邦，鎖定冠軍寶座，至於上場贏福建的均安今場如能取勝將奪得亞軍，故眾人表現落力，第一節荃灣由張樂怡轟7分，以18：15稍微領先。

第2節均安大打反擊，張楚盈命中三分波，唐曉蕾連搶4分，12：0攻勢反超前至27：18。荃灣則有李佩沛「ankle break」對手後在弧頂轟入三分波，贏得全場掌聲，其後馬丹鳳亦轟「三分彈」，半場均安領先31：30。

易籃後，荃灣發動連串攻勢，馬丹鳳顏色地帶爆發連轟6分，關海珮取4分，張樂怡裡外開弓攻入5分，打出一段14：3拉開比分。關海珮單節9分，助荃灣拋離至56：43。

荃灣體力源源不絕，緊迫防守令均安長達8分鐘僅取2分，要由唐曉蕾拋投「止血」。均安同樣奮力守波，故荃灣亦未有太多起手機會，最終仍以68：51取勝，季後賽全勝奪冠。

今場荃灣中鋒馬丹鳳表現突出，攻入全場最高22分，另有14個籃板，李佩沛交出14分7籃板6助攻庭能數據，關海珮貢獻12分11籃板，張樂怡亦攻入12分。均安的唐曉蕾攻入全隊最高的12分，命中兩球三分波的張楚盈以10分緊隨其後。

荃灣季後賽全勝奪得總冠軍，意味2勝1負的偉邦奪得亞軍，均安和福建則分別取得季軍和殿軍。