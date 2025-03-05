奇兵入世界波　皇馬豪取歐聯300勝

周三(5日)凌晨歐聯16強首回合「馬德里打吡」，上屆冠軍皇家馬德里缺少停賽嘅中場祖迪比寧咸之下，頂替其位置嘅巴謙戴亞斯發揮奇兵角色，射入致勝1球，協助皇馬主場以2比1擊敗馬德里體育會，成為史上首支歐聯300勝球隊。

皇馬中場線受到傷停問題影響，教練安察洛堤今仗變陣，由以往4231改為442，果然奏效，開賽未夠4分鐘就打開紀錄，客串右中場嘅洛迪高高斯右路突破後，盤球入中路勁射入網。僅過2分鐘，呢位巴西國腳再次喺右路快放殺入禁區，被對手拉跌，但球證卻冇判罰。

馬體會避過一劫，果然有後福，祖利安艾華利斯喺左路近底線位置，扭過對手卡馬雲加，帶波到大位射入扳平1比1。戰至55分鐘，巴謙戴亞斯個人表演，喺禁區內脫離2位對手夾擊，起腳射入，為皇馬先下一城。包括歐冠盃(歐聯前身)在內，皇馬喺呢項賽事正賽(不含外圍賽)，累積498戰取得300勝85和113負。

巴謙戴亞斯曾於曼城青年軍受訓，其後轉投皇馬，但唔受重用，一度被外借去AC米蘭3季，呢位25歲摩洛哥國腳近2季即使只能擔任祖迪比寧咸嘅副選，但每次上陣都交足功課，今季各項賽事上陣36場入6球及7次助攻，比寧咸近2場缺陣之下，巴謙戴亞斯都取得入球。