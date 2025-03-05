艾殊利高爾：迪比利弗爆成紅軍心腹大患

巴黎聖日耳門及利物浦在今屆歐聯都把目光放在大耳盃。

巴黎聖日耳門在初賽階段的表現較為飄忽，因此要通過附加賽才晉級到16強。他們在附加賽兩回合的比賽中以總比數10:0，擊敗了同樣來自法甲的比斯特。

這場大勝為聖日耳門2月份的出色表現，畫上一個圓美句號，他們2月份在8場比賽攻入32 球，這些出色數字背後，主要功臣是奧士文尼迪比利。這位法國球員現時是法甲神射手榜排首位，同時在今屆歐聯攻入6球並交出1次助攻，使其成為球隊狀態最火熱的球員。

由安歷基執教的聖日耳門今季只曾3次落敗，無獨有偶皆是在歐聯賽場上呑下，包括不敵阿仙奴、拜仁慕尼黑及馬德里體育會，但最近他們表現強勢，經已連續22場保持不敗，並贏了當中18場。

作為初賽的第1名，利物浦在16強便要硬撼巴黎聖日耳門，可說是相當不幸。

由於英超球隊在初賽階段表現出色，他們本希望16強遇到的對手能稍微輕鬆一點。話雖如此，紅軍目前狀態非常好，不會害怕面對任何一支球隊。

與聖日耳門一樣，他們在進攻上發揮異常出眾，今季43場比賽有40場錄得入球，累積攻入101球。

我們知道穆罕默德沙拿在英超和歐洲金靴獎中都處於領先位置，而在今屆歐聯亦已錄得3個入球及4次助攻。

利物浦在近22場歐聯作客比賽中贏了16場，戰績彪炳，因此他們有信心在巴黎取得正面的結果。而在今屆的4場歐聯作客比賽中，他們一共攻入了7球。

這兩支球隊之前曾交手4次，各勝兩場，所以彼此之間沒有太大差距，相信這場比賽同樣十分接近。對我來說，聖日耳門想晉級的話，必需要贏得首回合，尤其我們都知道利物浦在晏菲路球場的加持下會變得何等恐怖。我預計首回合雙方都會大打進攻足球，最終握手言和。