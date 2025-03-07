LIV Golf 香港站展開　英國名將基斯暫領榜首

首輪「LIV Golf 香港站」賽事今日（7日）於香港哥爾夫球會粉嶺球場開桿，54 位來自世界各地的頂尖高爾夫球手競逐，爭取更大的優勢為自己所屬的團隊和個人而戰。結果，Crushers GC 的英國名將基斯以低標準桿7桿的63桿暫領榜首。

基斯更在13 號洞的5杆洞拿下老鷹，以「重炮手」見稱的他，在粉嶺球場的考驗明顯地成為了他的優勢，其優秀的表現把團隊帶到團隊賽的榜首。賽後基斯表示十分喜歡這個富有歷史的粉嶺球場，熱情的球迷讓他變得熱血沸騰。

Crushers GC 的隊長迪尚保深受本地球迷歡迎，他首輪的表現不負眾望，雖然一開局就吞下柏忌，但之後也抓到 5 隻小鳥，總成績低於標準桿 4 桿暫並列第 8 位。為蟬聯團隊賽冠軍又跨進一小步！賽後他分享他特別享受團隊的比賽模式，他為隊員感到驕傲，粉嶺球場的球道設計多變，需要小心翼翼地應付，這讓不同打法的職業球員都能有機會打出好成績，但也會受到不同的考驗，他揚言讓隊友們勇敢挑戰在場的所有對手。

首次以外卡球員身份參加 LIV Golf 巡迴賽的中華台北球員李玠柏今天發揮穩定，對粉嶺球場熟識的他面對著一眾高手也能沉著氣應對，雖然他開局比較沉悶，甚至有 1 個柏忌的失誤，但他沒有讓支持他的球迷失望，他在最後的 11 個洞一共抓到 6 隻小鳥，首輪以低於標準桿 5 桿的 65 桿暫並列第二。

第二輪賽事將於周六中午 12 時 15 分以 SHOTGUN 形式（即 18 洞同時開球）展開。比賽結束後，「粉嶺同樂谷」將呈現另類派對盛會。國際知名韓裔 DJ 兼音樂製作人 Peggy Gou（金敏姬）將擔任表演嘉賓。