沙華列夫想做世一要等等　印第安賽提早OUT

被列為頭號種子的澳網亞軍得主德國的沙華列夫，爭取成為世界第一的希望，周五再遇打擊，在印第安韋爾網賽與荷蘭的格斯普（Tallon Griekspoor） 經歷了3小時多的馬拉松戰中落敗，提早出局。

這場失利令沙華列夫與「世一」仙拿的排名積分相距3385分，原本這位德國名將期望藉着仙拿的停賽可以追近距離，甚至取代「世一」位置。沙華列夫賽後坦言:「現在沒有這麼想，因為我打得很差，所以對我來說，我要先找到自己的狀態，然後再考慮這個問題，因為要成為世界第一，你必須要贏比賽，我現在還未通第一或第二輪，所以要先搞好這個問題。」

世界排名第二的沙華列夫先贏一盤6比4的情況下，但卻連輸6比7(5比7)、6比7(4比7)，爭持了3小時07分55秒以1比2不敵世界排名43位的格斯普；而沙華列夫自從年頭在澳網決賽負於仙拿後，在往後的4個比賽都不能闖過8強。

不過，即使西班牙小天王艾卡華斯在此賽成功衞冕，沙華列夫仍將保持世界第二的位置。這位27歲名將下站會出戰ATP1000級賽的邁阿密網賽。