港超聯　10人傑志贈北區5蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）頭場於旺角大球場上演，最終10人應戰的傑志，憑馬查度、利亞倫、迪美路夫各建一功，及梅開二度的祖連奴，以5比0力挫北區，中止連續2場反負的頹勢。

「藍鳥」由泰利負責把關，鄧達思鎮守中路，利亞倫負責中場派牌，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會；北區方面，今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防， 艾利安負責中場屏障，協助古杜拉和舒拉普攻堅，肯迪則不在大軍名單當中。

開賽初段，傑志主動施壓，9分鐘，迪美路夫施頭槌攻門，龐焯熙將皮球托出底線。17分鐘，迪美路夫交橫，馬查度接應後大位遠柱射入，為「藍鳥」先開記錄。33分鐘，費蘭度左邊底線施射被龐焯熙擋出，利亞倫門前補腳射入。2分鐘後，祖連奴在迪美路夫助攻下左腳破網，助傑志拉開至3比0。42分鐘，傑志幾乎失守，舒拉普接應羅港威橫傳後，施頭槌攻門，可惜中楣彈出。上半場傑志以3球領先北區，返回更衣室。

易邊後，北區換入羅曉聰鞏固防線。59分鐘，上半場已有一面黃牌的林樂勤拉跌對方球員，兩黃一紅之下被逐，傑志需以10人應戰。78分鐘，祖連奴接應馬查度二傳，門前輕鬆燙入，北區防線瀕臨崩潰，1分鐘，迪美路夫壓入禁區單刀射入，傑志領先至5球。之後再無入球出現，傑志淨勝5球下擊敗北區。