利素禾斯基IG懷念離世父親　日前在港退賽

上周於世界格蘭披治大獎賽8強退賽的英格蘭桌球名將利素禾斯基，在個人社交平台透露了背後原因，他深愛的父親突然離世，他上載了多張與父親的合照作為悼念，並稱父親是他的「最好朋友」及「偶像」。

33歲的利素禾斯基周日晚在IG對深愛的父親作悼念，並分享了一系列與父親的合照，他寫道:「上周，我父親在一個陽光普照的一天，走上山時去世了。他是我最好的朋友之一，也是我的偶像，失去他的痛苦難以描述，但我也感到非常幸運，33年來他陪伴着我，我和他一起度過這麼多時光—特別是過去幾年。」

他在帖文上懷念着愛父，「他讓我看到無條件的愛，給了我姐姐、媽媽和我最好的生活。上月我和他一起拍了前三張照片，本來打算把它們和其他東西放在照片堆裡，但我想現在在這裡擺放出來。」

「爸爸，我無法用任何語言來形容你，你真是一個傳奇...直至我們再相見....安息吧！」利素禾斯基的悲痛在文字上已令人感到他的哀傷。世界桌球界亦向利素禾斯基表示哀悼，好友卓林普、鶴健士及世界巡迴賽（WST）也表達哀悼。

利素禾斯基早前在香港參賽以個人原因退出了周三的世界格蘭披治大獎賽，而他亦宣布不會參加球員錦標賽或巡迴錦標賽。