【亞冠盃】艾納斯半細十拿九穩

亞冠盃16強次回合，沙特豪門艾納斯主場迎戰伊朗嘅艾斯迪格拿。首回合艾納斯喺C朗拿度缺陣下，被艾斯迪格拿悶和0比0，今仗雖然返主場作戰，但要撕破客隊嘅銅牆鐵壁都唔容易，加上艾納斯喺亞冠盃踢法較為保守，今場淘汰賽生死戰更加唔敢輕率進攻，預計上半場拉鋸機會大，一於用中位數1.5球嘅半場細做過關變倍器。（HOY TV 76台周二凌晨2時直播）

艾納斯有星級鋒線，不過沙迪奧文尼狀態低迷，迎加盟嘅祖漢杜蘭首回合屢失良機，仍然靠40歲老將C朗獨挑大樑，進攻力唔係想像中咁強。事實上，意大利教頭皮奧利踢法穩陣，主張控球在腳，以免陣中老將過分虛耗，所以踢大戰表現都較慢熱，近5場亞冠盃有4次半場總入球開1球或以下。

艾斯迪格拿自知實力唔及對手，作客肯定會屯重兵穩守，首回合就好成功咁頂住艾納斯攻勢，佢哋近5場亞冠盃1勝4和，當中有3場保持不失，防守力相當可靠，半場有力阻擋艾納斯入波。雖然要爭奪8強資格，但兩隊風格都係穩陣為先，相信要等到下半場先敢冒險進攻，今場用1.5球半場細做過關膽一流。

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