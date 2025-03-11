阿妹生日「又」受傷　尼馬陰謀論成熱話

上個月重返山度士嘅巴西球星尼馬，回流後一直表現唔錯，仲入選埋新一期巴西國家隊，不過周一(10日)對哥連泰斯因傷缺陣，就引起外界關注，事關3月11日係佢最痛錫細妹Rafaella嘅生日，再次應驗坊間流傳嘅「射波慶生日」陰謀論，統計顯示過去11季，尼馬有9季都喺阿妹生日周缺陣。

尼馬喺缺席對哥連泰斯後，發聲明表示大腿不適唔可以上陣。有傳媒統計過，尼馬自2014/15球季開始，近11季入面有9季都喺「阿妹生日」嗰陣缺陣，當中包括2次停賽同7次養傷。眾所周知尼馬同細妹感情極佳，互相有對方嘅紋身喺身上，有陰謀論指尼馬過去喺歐洲搵食，都會詐傷或故意停賽，令佢有時間飛返巴西同阿妹慶祝。

呢個陰謀論一直係球迷「吹水」話題，但原連球員都有所聞，西班牙球星沙治奧拉莫斯過去就曾經講過：「我想同偉大球員合作，尼馬係其中之一，不過先要傾下佢阿妹生日個問題。」尼馬今次缺陣，仲有另一個陰謀論出現，有球迷質疑山度士係幫尼馬留力踢巴西國家隊，教練卡辛夏回應：「我冇理會巴西隊，尼馬係不適並唔算受傷，我只係唔冒險，防止問題出現。」