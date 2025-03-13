希斯基：阿聯主場無往不克

阿德萊德聯在周五澳職獨腳戲迎戰同樣近況平平的FC麥克阿瑟時，將希望可以止跌回升，取得近5仗的首場勝仗。

阿德萊德聯上周末於主場面對榜尾球隊布里斯班獅吼，本來希望可以透過贏波來重返勝軌，可惜最終慘被逼和1:1，近4場只錄得2和2負。儘管他們近況差勁，不過基本上都能夠鎖定以聯賽上半版位置，來完成今季常規賽。

阿奇葛雲今季有突破性的演出，一共攻入8球。當我看過他於阿聯前線領軍後，我就深信這名年僅20歲的中鋒確是前途無可限量。

另外，克勞夫亦同樣可以產生巨大威脅，不但一共攻入6球，還累積交出7次助攻。而他擅於為隊友製造入波機會，就像當年我跟他一同效力保頓時一樣。

至於另一邊廂的FC麥克阿瑟，上周作客以0:2不敵墨爾本城後，聯賽錄得3連敗之餘，近5仗更加未嘗一勝（1和4負）。

我認為在首席射手謝明及翼鋒積祖魯的離隊後，嚴重影響他們爭取打入前6名以參加季後賽的機會。現時他們跟第6位的球隊有6分的差距，並與跟FC悉尼一同競逐聯賽榜上半版的位置。

事實上，翼鋒馬連積高利斯在謝明及積祖魯的離隊後，將會備受壓力，希望可以交出好表現。同時，我認為伊高路斯美迪斯及新加盟的沙夫艾丁卡奧在今季餘下的賽事表現如何，將會決定球隊的命運。

預計今場對碰將會鬥得難分難解，但我較為睇好阿德萊德聯最終可於主場獲勝。