籃球精英闖入啟德爭標　英華4強要先過張振興一關

男子4強男拔、英華、張振興及寶覺的代表，向甲一MVP曾湛元（中）賽前取經。（賽會圖片)

學界籃球精英賽於周六（15日）展開4強競逐，男、女子組各4支脫穎而出的中學勁旅，將首度於啟德體藝館爭逐精英賽錦標，衞冕之師協恩中學將對拔萃女書院成焦點。而上屆冠軍英華書院將與張振興伉儷書院爭入決賽，英華教頭朱耀明誓言：「有信心衞冕！」

英華書院在上屆決賽勇挫拔萃男書院封王，蔡浩東交出全能數據獨攬MVP等4大個人獎項，今季由此子新任隊長一職帶領球隊，並再度擊敗「老對手」男拔贏下學界港九區D1冠軍。至於今屆精英賽，英華男籃可謂勢不可擋，小組賽全勝姿態晉級，8強淘汰北角協同殺入準決賽。除蔡浩東、龍鑫和靳弘毅等主將穩定發揮外，以13歲之齡踏上精英賽舞台的何樂天亦打出驚喜。

由英華眾將譽稱「智多星」的主教練朱耀明表示：「球隊以防守為先，亦著重快速攻守轉換。我們一直以來保持努力訓練，當然會對衞冕有信心！」對於今年輪到蔡浩東「孭飛」，「朱sir」續道：「蔡浩東往年有師兄幫忙，今年的責任重大許多，不過他在控制比賽及得分能力方面有不少進步。」

張振興伉儷書院8強憑薛展文和林曉楓爆發，分別貢獻17分及13分4偷波，以48：26擊敗上屆殿軍漢華中學，時隔6年再闖精英賽4強，將硬撼英華書院爭入決賽。

至於立志重返冠軍寶座的拔萃男書院，今屆精英賽陣容大致不變，隊長兼現役甲一球員的陳偉邦，8強獨轟16分率隊以60：25輕取滙基書院（大坑東），而上屆獲得最佳新人獎項的梁浚朗亦交出7分，此子去年以青年軍身份首披香港東方球衣出戰銀牌賽，為男拔主力輪替之一。加上入選上屆全明星隊鄭祉活，以及港青成員陳文滔，今屆實力一如既往不容小覷。

拔萃男書院將與寳覺中學合演精英賽4強大戰，後者續有上屆三分王許瑋熙帶隊，加上隊長蘇運澤、以及吳嘉樂和秦心明等主將交出表現，上仗以50：48險勝裘錦秋中學（葵涌），眾將期望以球隊的最強武器「團結及防守」，與男拔較量一番。

女子組方面，今屆衝擊10連霸的「神之隊」協恩中學，以全勝之姿晉級8強，4強面對九龍真光中學，協恩全員上陣應戰，並憑主力盧嘉嵐、梁瑞昕、甘梓澄和隊長何施澄出色發揮，以69：8取勝強勢殺入準決賽。

上屆止步4強後奪季、無緣挑戰協恩的拔萃女書院，今年由隊長張鎧恩、加上主將徐穎恩、康穎霖、丘琦和馮芷晴領軍捲土重來，今屆精英賽「大殺四方」小組賽取得全勝利，8強以46：35擊敗浸信會永隆中學，將對協恩中學爭決賽門票，兩支學界籃球「老對手」於4強重遇，成為焦點。

上屆殿軍裘錦秋中學（葵涌），今屆續有學界最高1米87的戴欣婷、以及上屆助攻王韓芷澄坐鎮，8強以67：43勇挫有U18港隊成員邱安妮率領的漢華中學，晉級4強將對中華基督教青年會中學。青中8強面對今屆於港九區D1封后並令協恩17連霸斷纜的英華女學校，最終以43：40熱血反勝。女子組4強門票現僅餘少量（公眾可於即日起透過快達票系統登記索取門票，票價全免，平台另收取每張門票15元手續費），至於其餘門票均已全數換罄。

4強

日期：3月15日（周六）

地點： 啟德體藝館

時間：

10:00am 英華 Vs 張振興

12:15pm 寳覺 Vs 男拔萃

15:00pm 青中 Vs 葵裘錦秋

17:15pm 協恩 Vs 女拔萃

決賽

日期：3月16日（周日）

地點：啟德體藝館

時間：

10:00am 女子組季軍戰

12:00pm 男子組季軍戰

15:00pm 男子組冠軍戰

18:00pm 女子組冠軍戰