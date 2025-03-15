陳偉邦發燒堅持上陣　男拔力挫寶覺晉決賽

全港學界籃球精英賽4強於周六（15日）假啟德體藝館上演，拔萃男書院全隊多點開花，從頭帶到尾以65：55擊敗寶覺中學，晉級決賽力爭隊史第7冠，將與張振興伉儷書院重演6年前精英賽決賽翻版。男拔主將陳偉邦今仗發燒39度仍堅持出賽，後備上陣逾25分鐘，貢獻全隊最高的15分5偷波，賽後表示感謝家人全力支持，「有信心贏冠軍！」

男拔開局火力全開，鄭祉活連袋6分，鄭珀麟轟入2記三分彈，首節領先21：9。次節寶覺射手許瑋熙外圍「起Cue」，惟未能有效防住對手得分，以22：34落後進入下半場。

轉邊後，寶覺急起直追，許瑋熙聯手吳嘉樂飆入三分球，蘇運澤亦勤走快攻得手，一度拉近至6分差距，男拔靠陳偉邦連創帶攻穩回局勢，第三節完領先48：40。決勝節初段寶覺追成45：50，惟未能頂住對方攻勢，男拔再度拉開比數，最終以65：55取勝，晉級決賽衝擊隊史第7座精英賽冠軍。

男拔隊長陳偉邦賽後透露今場頂住39度發燒上陣，「昨晚曾哭著懷疑自己今場到底能不能上場打比賽，多謝家人全力支持我，最後都捱得住。」談及今場表現，陳偉邦表示：「球隊一直秉持團隊優先，有空位就傳球，相比起其他球員，我今場把握到外圍空檔機會，隊友亦制造不少機會給我出手。」對於明日決賽對陣張振興，他對球隊爭冠充滿信心。