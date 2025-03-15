港超聯　理文1球搞掂傑志　升上第3位

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場上演焦點大戰，傑志在旺角大球場主場迎戰理文。兩隊半場互無紀錄，易邊後理文靠艾華頓打開缺口，兩隊之後各自慘食一次詐胡，最終「黃黑軍團」維持贏1比0，賽後壓過「藍鳥」升上第3位，僅落後榜首大埔3分。

「藍鳥」今場派出鄧達思和鐘樂安鎮守中路，利亞倫、祖連奴及顏卓彬組成中場鐵三角，協助迪美路夫、費蘭度爭取入球；由暫代主教練朱兆基領軍的「黃黑軍團」，則有立花稜也和胡晉銘復任正選，黃威及保利臣負責派牌，支援安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅，金旻奎和施卡達利先列後備。

兩隊甫開賽即搏拳，未夠1分鐘，傑志先有埋門，利亞倫回後，迪美路夫射得太正。理文很快站穩陣腳，12分鐘艾華頓擺脫顏卓彬後，推順起左腳射高。7分鐘後安尼亞禁區頂勁射，又被泰利撲出。理文攻勢浪接浪，保利臣殺入禁區後交橫，但黃威起腳力度欠奉，未能考驗泰利。傑志29分鐘迎來壞消息，祖連奴因傷退下火線，由陳傲軒入替，之後戰況陷入膠著，兩隊半場互交白卷。

易邊後傑志嘗試採取主動，費蘭度罰球開短，馬查度斬入中路，陳傲軒頭槌柱邊出界。但理文卻在67分鐘先開紀錄，保利臣前場策動反擊，再橫傳予艾華頓輕鬆射入。兩隊之後連番食詐胡，73分鐘理文安尼亞接應艾華頓傳送射入，球證翻查VAR後指後者侵犯裴栽釪，判入球無效。80分鐘輪到傑志前鋒迪美路夫一度頭槌頂入，球證又再翻查VAR，今次則指有球員越位在先；「藍鳥」尾段狂攻不果，最終「黃黑軍團」維持贏1比0，重返勝軌。