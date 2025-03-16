多蒙特輸波大地震　教練正副隊長或被清洗

多蒙特喺周日(16日)凌晨德甲，作客0比2不敵RB萊比錫，遭遇聯賽2連敗，現時僅排11位，根據德國《天空體育》爆料，多蒙特管理層已達成共識，一旦「蜜蜂兵團」失去下屆歐聯入場券，就會進行大清洗，包括解僱教練尼高高華，以及出售正副隊長安利簡恩、祖利安白蘭特等高薪球員。

多蒙特上周中歐聯淘汰里爾，打入8強，但今場聯賽表現走晒樣，開賽17分鐘就失守，RB萊比錫打反擊，由沙維西蒙斯射入，如非RB萊比錫有2次攻門中楣，恐怕多蒙特上半場唔只落後1球。

換邊後冇耐，RB萊比錫拉開紀錄，沙維西蒙斯開出角球，奧賓達凌空抽射入網，領先2比0。雖然多蒙特之後傾力反擊，創造多次攻門，但都無功而還，連續2場聯賽輸波捧蛋。

多蒙特今場有64%控球率，射門次數亦多過對手，但卻淨吞兩蛋，賽後教練尼高高華發火話：「我哋根本唔應該輸，下半場佔有壓倒性優勢，但入唔到波，令人難以置信，我哋輸畀自己。」據悉多蒙特管理層設下基本目標係打入聯賽前4位，如果做唔到，剛於1月底接手領軍嘅尼高高華好可能被炒。

此外，如果多蒙特冇得參加下屆歐聯，會方將出售安利簡恩、祖利安白蘭特等高薪球員，幫補收入，以「蜜蜂兵團」現時走勢，恐怕今季結束後，將面臨大換血。