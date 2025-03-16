港超聯 榜首激戰！大埔火併東方
2025年03月16日 14:00
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港超聯：大埔 vs 東方
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）在大埔運動場上演榜首大戰，由「1哥」大埔坐鎮主場惡鬥第2位的東方。「綠戰士」有韋法頓復出扼守後防，峇夏比和羅振庭負責掃蕩，協助陳肇鈞控制中場，助盧卡斯、伊高沙托尼及奇雲巴迪攻堅；至於東方，馬高斯從後派牌，前線三叉戟為巴科爾、費利浦薩及馬希偉，巴杜姆和林衍廷先列後備。
大埔正選：
94 謝家榮［GK］
5 峇夏比
6 羅振庭
10 奇雲巴迪
11 盧卡斯
15 杜國榆
16 陳肇鈞
18 伊高沙托尼
26 李家豪
33 加比爾［C］
44 韋法頓
東方正選：
1 葉鴻輝 ［GK］
2 賀爾
6 米祖域
7 巴科爾
10 費利浦薩
16 梁振邦［C］
19 亞歷斯祖
22 梁冠聰
23 馬希偉
27 馬高斯
72 拿亞
大埔後備：
1 戴廷匡 ［GK］
25 雲天樂［GK］
2 楊學敏
4 馮冠鳴
17 郭縉諾
20 帕特華維迪
21 張志昊
22 宏愷志
23 李樂謙
80 鍾偉強
87 尼高拉斯
99 鄭子森
東方後備：
26 廖富源［GK］
40 鍾凱文［GK］
9 巴杜姆
17 賓紀文
30 黃梓浩
32 林衍廷
35 林千裕
42 楊棟棋
43 黃安游
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）同時不同地上演兩場激戰，冠忠南區會坐鎮香港仔運動場迎戰標準流浪，兩隊為力爭上游，戰意十足。另一場榜首大戰，「1哥」大埔於大埔運動場，主場火併「2哥」東方，雙方賽前只差兩分，勝負直接影響爭冠主導權。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
以防守見稱的大埔，對上3場賽事，每場皆失兩球；巴西籍中堅馬高斯山度士，因傷或缺陣一段時間，更是雪上加霜，門將謝家榮直認該防守主力缺陣，對後防影響極大：「佢好有卡士，用波、頭槌瓣瓣有，加上夾慣夾熟，話冇影響就假；但上場頂替佢嘅Remi（杜國榆）其實踢得好好，我對佢同其他隊友充滿信心！」
「綠戰士」大勝九龍城後，聯賽豪取3連勝，惟是役面對東方，「家榮」指對方攻力強勁，很難應付：「當然最大威脅一定係巴科爾，但前線仲有巴杜姆、費利浦薩，同時馬高斯喺中場控制節奏非常好，攻力唔使懷疑。」此外，「家榮」又表示要留意東方的死球戰術：「東方最近頻頻透過死球製造入波，始終佢哋有可靠劊子手，又新簽咗個高大中堅米祖域，相反我哋冇咗個『高佬』後防。」值得一提，上場未入大軍名單的兩名外援馬卡雷拿、韋法頓，繼續上陣成疑。
至於各項賽事錄得4連勝的東方，主教練盧比度（Chino）形容「綠戰士」極具實力，但強調東方必定戰鬥到底：「每次作客大埔場都踢得好辛苦，而且佢哋季中加咗幾個新球員之後，陣容更加完整，就算馬高斯山度士傷咗，都唔會有太大影響，但我哋會努力做到最好。」
自2月中對理文的聯賽領紅，到上周對標準流浪才復出的巴杜姆（Victor），承認球隊今仗難免被看淡，但仍有信心能全取3分：「大埔班球員好有級數，例如盧卡斯、加比爾同奇雲巴迪，所以球迷可能會覺得我哋係『Underdog』，但我覺得兩隊逐個秤，冇話邊隊輸蝕，只要大家做好自己，絕對有得贏。」