學界賽失利成動力 甘梓澄：打好協恩籃球

協恩中學射手甘梓澄於精英籃球賽女子決賽表現出色，三分球6射4中之外，她亦是球隊的快攻得分手，轟入全場最高31分，另加6籃板4偷球，獲選為賽事最有價值球員。協恩另有梁瑞昕和何施澄得分上雙，各得17及10分。裘錦秋與協恩纏鬥至第4節才被拋開，身高1米87的戴欣婷攻入全隊最高25分，馮家晴下半場積極搶分，全場交出16分7籃板。

協恩本學年於學界賽不敵英華女學校，17連霸走勢告終。中六的甘梓澄坦言學界賽失利造成打擊，但她們很快就重拾鬥志，決心在精英賽打出最佳表現：「我們在學界決賽之後第二日就開始練波，備戰精英賽。最後一年精英賽，我不想留下遺憾，所以想負起更多得分責任，多謝隊友相信我，傳球給我，好開心可以一起贏冠軍。」

今屆賽事移師啟德舉行，甘梓澄大讚場地夠大，氣氛熾熱：「場館好大，可以容納好多觀眾，多謝老師、同學到場支持，他們的鼓勵都是我們堅持下去的動力，自己第一次打啟德場特別興奮，賽前不太緊張，只希望打好『協恩籃球』。」總結學界生涯，甘梓澄熱淚盈眶地說：「學界輸了，留下一點點遺憾，但正正是這次挫折，轉化成動力，令我們在精英賽每一場都有進步。」

裘錦秋不敵協恩得亞軍，賽後一眾球員哭成淚人擁作一團，教練陳翊麟亦流下男兒淚。攻入25分的戴欣婷賽後感謝教練和隊友一起經歷這趟神奇之旅：「由小學全港賽開始已經輸給現在協恩這班人，但沒有辦法，我們已經盡力了。好開心見到隊友比以前團結很多，以前協恩入8：0，我們就會好慌，但今年我們好有決心去贏，大家一直咬緊牙關抗衡對手。另外多謝『占士』，他教很多隊，但最重視我們，付出很多心機教我們，十分感動。」

即將畢業的戴欣婷勉勵師妹不要放棄，繼續挑戰這個「不可能任務」：「我們4個中六主力畢業之後，希望師妹努力練波，盡量不要缺席訓練，特別是晨操，希望大家繼續努力，下年目標希望可以入4強。」