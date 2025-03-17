學界籃球精英賽　男拔陳文滔、協恩甘梓澄奪MVP

2024-2025全港學界精英籃球比賽最終由拔萃男書院和協恩中學分別奪得男女子總冠軍，賽後大會頒發個人獎項，決賽攻入22分的男拔中六生陳文滔奪得男子組最有價值球員，至於決賽轟入31分、協恩「10連霸」功臣甘梓澄當選女子組最有價值球員及最佳防守球員。

2024-2025全港學界精英籃球比賽得獎名單如下：

最有價值球員：陳文滔 （拔萃男書院）、甘梓澄 （協恩中學）

三分王：許瑋熙（寶覺中學）、林卓童（中華基督教青年會中學）

助攻王：蔡浩東（英華書院）、韓芷澄（裘錦秋中學(葵涌)）

籃板王：盧偉傑（張振興伉儷書院）、廖采雯（浸信會永隆中學）

偷波王：蔡浩東（英華書院）、林卓童（中華基督教青年會中學）

最佳防守球員：黃浩霆（拔萃男書院）、甘梓澄（協恩中學）

最佳第六人：梁子健（拔萃男書院）、蔣曉琳（ 協恩中學）

男子組全明星隊

吳嘉樂（寶覺中學）、蔡浩東（英華書院）、盧偉傑張振興伉儷書院、薛展文（張振興伉儷書院）、鄭祉活（拔萃男書院）、陳文滔（拔萃男書院）、黃浩霆（拔萃男書院）、陳偉邦（拔萃男書院）

女子組全明星隊

張鎧恩（拔萃女書院）、陳芷盈（中華基督教青年會中學）、林卓童（中華基督教青年會中學）、戴欣婷（裘錦秋中學(葵涌)）、韓芷澄（裘錦秋中學(葵涌)）、梁瑞昕（協恩中學）、何施澄（協恩中學）、甘梓澄（協恩中學）